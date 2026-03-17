笑福亭鶴瓶が１７日までに自身のＳＮＳを更新。大相撲・大阪場所を観戦した際に、伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸と偶然遭遇したことを明かした。「春場所で菊水丸が偶然後ろに嬉しい」の短いコメントとともに、満面の笑みの写真を披露。関西を代表する２人のまさかの「共演」に「すごい２ショット」「そんなことあるんですね」と驚きの声が多く上がっていた。