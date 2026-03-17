子役の矢崎滉が１７日、都内でＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）のイベントに出席した。妻殺しの罪を着せられた洋菓子職人が、警視庁の悪徳刑事に顔を変えてリブート（再起動）し、真犯人に迫るサスペンス。パティシエの息子を演じる矢崎は、ドラマ初出演。第８話で明らかになった母役の戸田恵梨香と手をつないで、壇上に上がった。現在小学５年生。学校での反響を聞かれると「１話が始まって以来、『よっ、リブ