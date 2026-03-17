今年の箱根駅伝で大活躍を見せ、「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日が１７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。同じ箱根ランナーだった父へのあこがれの思いを明かす一幕があった。ＭＣの明石家さんまに青学大入学について「誰にあこがれて入ったんですか？」と聞かれ、「父ですね」と即答した黒田。「父も箱根を走って、実業団でもやった選手だったので」