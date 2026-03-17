◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手がヤクルト戦で今季３度目の実戦登板に臨み、５回７３球で５安打２失点、３奪三振で降板した。最速は１４８キロだった。阿部監督は試合後、「いいところもあったんですけど、物足りないなという率直な感想はあります」と話した。直球の球速が１４０キロ台前半も多く、本来の球威ではなかった。「もっと状態を上げて欲しいなっていうこっちの願いも