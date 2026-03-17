Microsoftは3月12日(米国時間)、「Introducing Copilot Health｜Microsoft AI」において、パーソナライズされた健康情報を提供する新AIサービス「Copilot Health」を発表した。医療機関の検査結果や日常の計測データを整理し、一貫性のある情報へと変換することで、症状の原因や関連性を明確にする手助けをする。医療行為を代替するものではなく、医師との対話に必要な健康状態の洞察を提供し、適切な質問を準備できるように支援す