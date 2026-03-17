鹿児島県人事異動一覧【県立病院局】 鹿児島県はこの春の人事異動と機構改革を発表しました。県職員はこの春、1894人が異動し、149人が退職、257人が新たに採用されます。 この記事ではしています。 しています。 県立病院局の部次長級の異動です。 ▼県立病院局次長兼県立病院課長に 川嵜 国博 保健福祉部保健医療福祉課長が就きます。 ▼知事部局への出向が 下野 弘樹 県立病院局次長兼県立病院課長です。 ▼県立姶良病