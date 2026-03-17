中東情勢悪化の影響を受け、化学メーカー大手の三菱ケミカルは接着剤や塗料の生産に使われる合成原料の値上げを発表しました。三菱ケミカルは、接着剤や塗料の生産に使われる合成原料＝「酢酸ビニルモノマー」について、今月18日の出荷分から1キロ当たり40円値上げすると発表しました。中東情勢を受け、原料である「エチレン」の調達が急激に悪化していて、価格の高騰に加え、物流の混乱により入荷が不安定な状態が続いていること