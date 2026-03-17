サッカー女子アジア・カップの中国戦でシュートを打つオーストラリアのFWカー（中央）＝17日、パース（ゲッティ＝共同）【シドニー共同】サッカー女子のアジア・カップは17日、オーストラリアのパースで準決勝1試合が行われ、地元のオーストラリアが2―1で中国を下し、21日の決勝進出を決めた。1―1で迎えた後半にエースのFWカー（チェルシー）が決めて勝ち越し、リードを守り切った。準決勝のもう1試合は18日に行われ、日本と