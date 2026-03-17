お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（50）が17日放送のフジテレビ「ホンネ喫茶永田町」（後7・00）に出演し、タレント議員についての疑問をぶっちゃける場面があった。番組には政界から自民党の細野豪志、大空幸星両衆院議員や中道改革連合の小川淳也代表、渡辺周前衆院議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党の神谷宗幣代表が出演。本音を語り合う中で、田中はタレントに立候補を要請する際の基準について質問をぶ