トルコ・イスタンブールで開催されている「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」で女子日本代表（FIBAランキング11位）がアルゼンチン代表（同27位）と対戦。前半を40－16で終えた。 ともに1勝3敗で並ぶアルゼンチン戦のスターターには、15日に初白星を挙げたカナダ戦と同じく、渡嘉敷来夢、髙田真希、田中こころ、平下愛佳、東藤なな子が名を