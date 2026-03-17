9mm Parabellum Bulletが、『9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」』を9月6日に昭和女子大学人見記念講堂にて開催する。 （関連：KANA-BOON、9mm Parabellum Bullet、羊文学、Wienners……続く邦ロックシーンの脱退／加入それぞれの新たな門出） 同公演の開催で、昭和女子大学人見記念講堂でのライブは、2021年1月19日、20日のTHE BACK HORNとの企画ライブ『荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-』以来