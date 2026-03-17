ドジャースの大谷翔平（31）が3月17日、自身のInstagramを更新し、WBC敗退後の胸中をつづった。準々決勝でベネズエラに敗れ、大会連覇を逃した侍ジャパン。投稿では今大会を振り返る写真と共に、日本代表として戦ったことへの感謝と悔しさをにじませている。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 投稿された写真の1枚には、侍ジャ