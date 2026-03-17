【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:Iのメンバー、MIU、AYANE、TSUZUMIの3名による、「Golden (Japanese Ver.) 」のカバー映像が公開された。 ■カバー映像はレコーディングフィルム形式で制作 アニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の劇中歌である「Golden」は、先日開催された『第98回アカデミー賞』でも歌曲賞を受賞するなど、今まさに世界中を熱狂さ