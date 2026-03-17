3月17日の「踊る！さんま御殿!!」にて「部活でスゴかった有名人」を放送。“シン・山の神”と注目された青山学院大学陸上競技部の黒田朝日や侍ジャパンの宮城大弥（オリックス・バファローズ）の妹でタレントの宮城弥生らが登場し、部活にまつわるさまざまなエピソードを語った。今年の3月に青学を卒業後、実業団に所属することが決定している黒田は、「最後かもしれない」という青学の特徴である緑と白のジャージ姿で登場。高校時