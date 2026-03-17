元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。家族でディズニーを訪れたことを明かした。16日に45歳の誕生日を迎えた妻でタレント・女優の矢沢心。魔裟斗は「昨日は心の誕生日でディズニーへ」と複数枚の写真を投稿した。写真には家族でディズニーを満喫する姿があり、フォロワーからは「素敵なファミリー」「幸せいっぱいの理想的な家族で」といったコメントが寄せられた。