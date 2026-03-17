ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第6戦みどり市議会議長杯」は17日に予選2日目が行われた。初日4、6着の梅原祥平は、前半1Rを2コースから捲って1着。3コースから捲り差した後半6Rは2マークで鰐部太空海の差し返しを許して2着惜敗も巻き返しに成功した。桐生は初参戦。「まだしっくりきていないし、調整も手探りですね」と水面に適応し切れていないが「初日より雰囲気は良くなりました。下がるとかはなくなったし、弾