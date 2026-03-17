圧倒的なスタイルを誇るERENAが、モデル時代の写真を公開、今とイメージが異なる姿にSNSで反響が寄せられている。【映像】“9頭身美女の爆イケ写真（複数カット）3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。Bチームのメンバーとして紹介されたERENA（土方エレナ・20歳）は妹がドラマ『相棒』で仲間由紀恵演じる社美彌子の娘・マリア役を務めたり、雑誌『ViVi』モデルとして多方面で活躍する土方エミリだ