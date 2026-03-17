タレント・ぺえ（33）が17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「森三中」の大島美幸がゲスト出演し、あの人気女性タレントの“秘密”について語る場面があった。お笑いタレント・いとうあさこの話題になると、大島は「知ってた?テレビでノーメークなんだよ」と告白。ぺえが「“5分ぐらいでメーク終わる”って」というと、大島は「もうそれもしてないんだよ。ファンデーションすらしてないんだよ、凄いでし