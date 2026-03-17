ＷＢＣの侍ジャパンに選出された宮城大弥投手（２４）＝オリックス＝の妹で、タレントの宮城弥生（２０）が１７日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。部活の思い出を語った。沖縄出身でバドミントン部だった宮城。「昔すごい、お家が貧乏だったので。ガスも止まったり、お湯が出ないとか、すごい貧乏で」と切り出し、「お兄ちゃんも最初、革のグローブ買えなかったので、最初、ビニールの、７００円ぐらいのおもち