ベネズエラの快進撃を最後に締めくくる男が、一気にその名を世界へ押し広げた。ＷＢＣで初の決勝進出を決めた同国の守護神ダニエル・パレンシア投手（２６＝カブス）だ。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・日本戦では９回から登板し、最後は大谷翔平投手（３１＝ドジャース）を力のない遊飛に打ち取って８―５の勝利を完結。侍ジャパンを沈めた?ラスト斬り?で、日本のファンにも強烈なインパクトを刻み込んだ。米誌「スポー