女優の戸田恵梨香が１７日、都内でＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）のイベントに出席した。１５日放送の第８話で公認会計士・一香とパティシエの妻・夏海の一人二役をしていたことが明らかになった戸田は「ずっと夏海の心も持ちながらお芝居していても、どこか（一香を演じることで）家族でない疎外感があった。自分って何者なんだろうと浮遊した感じはあった」と複雑な心境で演じていたという。主演の鈴木亮平