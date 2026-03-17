女子プロゴルファーの小祝さくら（ニトリ）と男子プロゴルファーの桂川有人（国際スポーツ振興協会）が結婚していたことが、１７日までに分かった。２０２４年シーズンのオフに入籍。プライベートに関する事柄であるため、公表を控えていた。ともに１９９８年生まれの２７歳で、プロレス観戦が共通の趣味。そろってゴルフ界を代表する穏やかな人柄で知られている。多くのファンに愛されている、お似合いの２人だ。小祝は日本