侍ジャパンとしてＷＢＣに参加していた日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１７日、ＤｅＮＡ戦が行われたエスコンでチームに合流。選手、スタッフ、関係者らから拍手で迎えられた。ＷＢＣ準々決勝ベネズエラ戦で、逆転３ランを被弾。無念の敗退となり１６日に帰国したばかりで、この日は休養予定だったが「体調のことも含めて、今日は動いた方がいいかなと。考えるよりは、動いた方がいいかなというのはありました」と説明した。