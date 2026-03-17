9mm Parabellum Bulletが、9月6日(日)に昭和女子大学人見記念講堂にて＜9mm Parabellum Bullet presents 「カオスの百年 vol.22」＞を開催する。昭和女子大学人見記念講堂でのライブは2021年1月に行なわれたTHE BACK HORNとの企画ライブ＜荒吐20th SPECIAL -鰰の叫ぶ声-＞以来約5年ぶり、ワンマンライブとしては2017年7月開催のた＜9mm Parabellum Bullet “TOUR OF BABEL II”＞以来約9年ぶりとなる。また、このほかに2019年9月に