◆オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（３７）が中日戦を欠場した。キャンプ終盤に訴えた首痛が再発し、１４日からのＤｅＮＡ２連戦（横浜）を欠場。この日は、病院で精密検査を受けた。試合後、報告を受けた小久保監督は「大丈夫っぽい感じ。あしたは試合に使わないですけど」と、２７日の開幕・日本ハム戦（みずほペイペイ）には間に合うことを示唆した。また