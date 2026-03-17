これまでの髪型にマンネリを感じたら、立体感と動きを両立できる「ハイライトウルフ」なんていかがでしょう？ 襟足を削いだウルフのシルエットに細かな筋感を加えることで、白髪を自然にぼかしつつ、洗練された印象が手に入るかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、50代の表情を明るく彩る、こなれ感たっぷりのハイライトウルフをご紹介します。 メリハリが際立つ、丸みウルフボブ 艶やかなブラウンをベ