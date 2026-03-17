brainchild’sが、3月25日（水）発売ニューシングル「LUCKY DAY」の表題曲ミュージックビデオを公開した。本作MVは熱いライブシーンを中心に、メンバーの素顔なども収録した内容になっている。バンドにとって“7期。”の軌跡と到達点を凝縮した作品からの楽曲ということでチェックしてほしい。。 ニューシングル「LUCKY DAY」のDisc-1（CD）には、＜brainchild’s TOUR 2025 THE MEMORIAL＞で初披露され大きな反響を呼んだ表題曲「