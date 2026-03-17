◆オープン戦ソフトバンク５―１中日（１７日・みずほペイペイドーム）中日の井上一樹監督が試合後、２軍調整中の守護神・松山晋也投手が、２７日のシーズン開幕に間に合わないことを明かした。「急ピッチで仕上げろってのも。いてはほしいけど、シーズンは長い。慎重にしていい。（合流は）４月の１週目、遅くても１０日のイメージを持っている」と話した。松山は、２月１９日の北谷キャンプでキャッチボール後に、左脇腹に