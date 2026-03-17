宮城大弥の妹が「踊る！さんま御殿!!」に出演野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。今大会で2試合に登板した宮城大弥投手（オリックス）の妹で、女優の宮城弥生が17日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」に出演し、兄の仰天エピソードを明かした。番組に出演した妹の弥生は学生時代、バドミントン部に所