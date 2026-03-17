NIGHTMAREが3月25日にリリースする33rdシングル「Reach for」のMV（short ver.）をYouTubeに公開した。MVは、黒の衣装で統一された、クールなNIGHTMAREを堪能できる作品に仕上がっている。また、4月22日にリリースするBlu-ray「NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走 最終公演夜宴 2025.11.09 日本武道館」を映画館で先行上映するイベントを、4月7日に新宿バルト9で開催することも発表された。本イベントは、クラウン徳間ショップ