プロ野球オープン戦で好投野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退となった。代表だった佐藤輝明（阪神）らがプロ野球オープン戦に出場し、再始動となった。そんな中、オープン戦で好投した2投手に「WBCで見たかった」などの声が上がっている。17日のロッテ―阪神戦では、阪神の才木浩人が好投。5回を投げ2安打1失点、6奪三振で順調な仕上がりをアピ