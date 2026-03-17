グラビアアイドルの麻倉瑞季（23）が、10日に発売された写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】自慢の“98”砲衣装からもあふれちゃってる 麻倉はグラマラスボディとその美貌で「ミスマガジン2022」ミスヤングマガジン賞を獲得した。現在はeスポーツチーム「LaVISION｡」に所属し、プロゲーマーとグラドルの二足のわらじで活動している。同号でも、大胆衣装からあふれだしそうな自慢の98