みなさん、こんにちは。十束おとはです。 （関連：【写真あり】マチュピチュの絶景を堪能する十束おとは） 日に日に暖かくなっている今日この頃。どこか遠くへお出かけしたい……。でも、旅行に行く時間は無さそう。そんな私にぴったりな、東京に居ながら海外旅行気分を味わえる場所が六本木にあるということで、取材に行ってまいりました。 今回は、3月22日まで六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催されてい