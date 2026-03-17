一ノ瀬みか/MIKAが3月16日、自身のInstagramを更新。原宿に新たにオープンしたアミューズメントパーク「KAWAII MONSTER LAND」に訪れた際の写真を投稿した。 （関連：【画像】一ノ瀬みか、ド派手な「KAWAII MONSTER LAND」を満喫） 一ノ瀬みかはInstagramに「ちょびっとまえに @kawaiimonsterland いってきた！ハッピー！ラッキー！ステッキー！」と、2026年2月に原宿・竹下通り地下に