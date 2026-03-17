augment AIは17日、スマートウォッチ「wena X」（ウェナクロス）を発表した。20日11時からクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」でクラウドファンディングを開始する。 「wena」シリーズは、ソニーが2016年から発売していたスマートウォッチ。一般的なスマートウォッチとは異なり、腕時計のバンド部分にスマートウォッチ機能を内蔵し、ヘッド部分はアナログ時計をそのまま利