『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中の山田鐘人氏とアベツカサ氏による人気漫画『葬送のフリーレン』は、1000年以上生きるエルフの主人公・フリーレンが人を知るための旅に出るファンタジー作品。2026年1月からテレビアニメの第2期が日本テレビ系で放送中です。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『葬送のフリーレン』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『