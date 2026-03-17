タレントの板野友美さんは3月16日、自身のInstagramを更新。俳優の山本舞香さんとのツーショットを披露しました。【写真】板野友美＆山本舞香のツーショット「美しいお二人に癒やされますね」板野さんは「MAQUIA山本舞香ちゃんと美活について語ってますどの2人がすき？」とつづり、10枚の写真を投稿。美容誌『MAQUIA』（集英社）の公式Webサイト「MAQUIA ONLINE」に俳優の山本舞香さんと登場した際のオフショットなどです。オ