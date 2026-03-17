Q. よく話す同僚の様子に違和感……。うつ病のサインでしょうか？Q. 「職場の同僚の雰囲気が変わりました。よく雑談をしていたのですが、最近は笑顔が減り、心ここにあらずといった様子で何となく受け答えに違和感があるのです。特に悩みを相談されたりはしていないのですが、うつ病の初期症状の可能性はありますか？」A. 「以前との違い」は重要なサインです。慎重な見守りと声掛けを身近な人が「以前のその人らしさ」を失ってい