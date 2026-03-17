Snow Manの佐久間大介さんは3月17日、自身のInstagramを更新。色っぽい流し目ショットを公開し、絶賛の声が寄せられています。【写真】佐久間大介の色っぽい流し目ショット「っはー…、美人だわぁ…」佐久間さんは「#映画スペシャルズin韓国舞台挨拶 Day ２ Style」とつづり、10枚の写真を投稿。透け感のある黒いシャツにスラックスを合わせた上品なコーディネートです。特に9、10枚目の流し目のショットは、佐久間さんの色っぽ