レッツノート「SC7」「NC7」「FC7」を披露するパナソニック コネクト 執行役員シニア・ヴァイス・プレジデント モバイルソリューションズ事業部 マネージングダイレクター 山本清高氏（左）パナソニック コネクトは、「頑丈」「軽量」「長時間」に加え、AI処理性能が大幅に向上したレッツノート「SC7（12.4型）」「FC7（14.0型）」を4月から発売する。「SC7」「FC7」はインテル Core Ultra シリーズ3 プロセッサー搭載 Intel vPro