第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で２大会ぶりの優勝を目指す米国は、１７日（日本時間１８日）に米マイアミで行われる決勝で２４歳の新鋭を先発に抜擢する。昨季メッツでメジャーデビューを果たし、５勝を挙げたノーラン・マクリーン投手。名誉ある母国代表の「決勝先発」に本人も胸を高鳴らせている一方で、送り出す所属球団のメッツ首脳陣が率直な思いを明かした。地元紙の「ニューヨークポスト」は１６