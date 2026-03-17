【漫画】本編を読む子育てだけでも大変だが、仕事との両立となれば尚更である。コミックエッセイ『子育てしたら白目になりました』の著者・白目みさえさんも、そんな働くママのひとり。仕事と育児を両立する人なら誰もが一度は経験するであろう“ワーママ名物”とは――。みさえさんは2児の母でありながら、日中は精神科の心理カウンセラーとして働いている。ある日、いつものように出勤した直後、保育園から長女・しーちゃん