【漫画】本編を読む『33歳という日々独身彼なし、このみの場合』（鈴木みろ/KADOKAWA）は、ひとりの女性の日常を通して、揺れ動く心の内を丁寧に追った作品である。ネイルサロンで雇われ店長として働く33歳のこのみは、結婚願望はあるものの、彼氏はもう5年ほどいない。仕事に大きな不満があるわけではないが、忙しさの合間や夜ひとりになったとき、ふいに孤独が顔を出す。「いつかは結婚してお母さんになる」という、子どもの