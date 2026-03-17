フリーアナウンサーの宮根誠司が１７日放送の「情報ライブミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）に出演し、同番組を卒業し、新番組に移動する気象予報士・蓬莱大介氏をイジった。番組のお天気コーナー終了後、宮根は「蓬莱さんから皆さまに大切なお知らせがあるとのことです」と切り出した。促された蓬莱氏は「ミヤネ屋という番組が、９月末で終了するんですけども、私一足早く３月２７日で、この番組を離れることとなり