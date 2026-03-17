女優の戸田恵梨香が１７日、都内でＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）のイベントに出席した。周囲に反響について聞かれると「私が置いてきぼりになるくらい盛り上がってる」と告白。「うちの母なんかはドキドキして、『心臓に悪いわ』って言ってました」と笑った。戸田は１５日に放送された第８話で公認会計士とパティシエの妻の一人二役をしていたことが明らかになったばかり。「（これまでの）宣伝（活動）で何