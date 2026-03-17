Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が１７日、都内でＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）のイベントに出席し、主演・鈴木亮平の裏の顔を明かした。永瀬は裏組織のトップ（北村有起哉）の部下役。銃や棒を向けるシーンでは、鈴木から「打ち方変えてみて」とアドバイスを受けたという。これに対し、戸田恵梨香が「銃の扱い方（を教えるのは）怖くない？」と驚いた様子。鈴木がアクション作品に携わるための役作りであるこ