俳優復帰した伊勢谷友介（４９）のモデル姿が話題になっている。１７日までに自身のインスタグラムに「ＷＥＢＬＥＯＮＹＵＳＵＫＥＩＳＥＹＡ×ＤＩＥＳＥＬ」と題し、モデルショットをアップ。モノクロショットを公開した。伊勢谷はタンクトップにシャツを合わせたシンプルなファッションを披露。さらに、髪にパーマを当て、ひげを生やしたスタイリングでワイルドな雰囲気を漂わせた。この投稿に「初めて見る伊勢