◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（５月２日、東京ドーム）元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が１７日、米ロサンゼルスでの合宿へ向けて羽田空港から出発した。５月２日に東京ドームで行われる同級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）