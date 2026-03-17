「重ねるのがもったいない」デザイン性のある細身コートやアウターを脱ぎ、コーディネートに軽さが出る季節。まず新調したいのは、レイヤードに頼らずともさまになるトップス。デザインを効かせることで、ミニマルなサイズでももの足りなさはなし。レイヤードしなくてもバランスがいい、優れた見た目をえりすぐり。ストレートな甘さのパフスリーブ×総レース白レーストップス／MANOF１枚で着ても安心感のある、密着度をおさえた