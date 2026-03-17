Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が１７日、都内でＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・後９時）のイベントに出席した。演じるのは裏組織のトップ（北村有起哉）の部下。役が決まった当初から「ここまでバイオレンスな役をやるのは初めて」と驚いていたが、周囲も同じ反応で「久々に会う友だちとか、スタッフさんとかにビビられる」と告白。「私、殴られないよね？」、「棒、持ってないよね？」などと言われるという。一方で